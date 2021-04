Invista na sua Saúde com o CariSaúde

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado!

A equipe do Cartão de Descontos CariSaúde, preocupa-se em disponibilizar um atendimento rápido e de qualidade nos serviços de saúde oferecidos pela Santa Casa, bem como na rede de parceiros vinculados, que conta com excelentes profissionais para cuidar de você e sua família.

Através do Cartão de Descontos do CariSaúde é possível oferecer aos clientes descontos de 50% nos serviços do plantão 24 horas, exames laboratoriais, exames de imagem, taxas de internação, taxas na oncologia e atendimento pediátrico.

No Consultório Carisaúde, o cliente encontra médicos clínicos e especialistas para consultas eletivas no valor de apenas R$ 140,00 com direito à retorno no período de 15 dias.

Os profissionais que atendem no Consultório CariSaúde são:

• Dra. Juliana Mello Salles – Dermato clínica, Dermato pediatria, procedimentos de pequeno porte e Estética;

• Dr. Julio Paim Rigol – Ortopedia e Cirurgia do Quadril;

• Dr. Jocelmo Jacques – Clínica Geral;

• Dra. Laura Luzardo Bertoldo – Ginecologia/Obstetra;

• Dr. Omar Castro Abdallah – Clínica Geral;

• Dr. Pedro Oscar Ribeiro Coelho – Clínica Médica;

• Dra. Renata Carlesso dos Santos – Gastroenterologia e Medicina Interna.

O Cartão CariSaúde oferece mensalidades a partir de R$ 30,00, tornando-se assim uma alternativa econômica, acessível e eficaz para cuidar da saúde da melhor forma possível.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h 50min.

Telefones: 3426 2888

Whatsapp: 55 9 9626-4720

Endereço: Santa Casa de Caridade – General Sampaio, 88 – Bairro Vila Nova