IPTU 2020 tem desconto de 10% para pagamento até 31 de janeiro

A Secretaria de Finanças e Orçamento está informando aos contribuintes municipais que o pagamento do IPTU exercício 2020 poderá ser efetuado em cota única com 10% de desconto até o dia 31 de janeiro. A guia para pagamento deverá ser retirada no balcão da Secretaria de Finanças ou no site da Prefeitura www.alegrete.rs.gov.br, no ícone IPTU 2020/tributos/imóveis/matrícula.

Os contribuintes também poderão efetuar o pagamento de forma parcelada, sem desconto, em até dez vezes, com parcela mínima no valor de R$ 30, com vencimento da primeira parcela no dia 15 de março e as demais no dia 15 do mês subsequente, de março até dezembro de 2020.

O valor do IPTU para este ano teve uma correção na ordem de 3,17%. O município possui 29.960 matrículas.

DPCOM-PMAlegrete