IRGA abre inscrições para certificação do Selo Ambiental do Arroz

Produtores podem se inscrever até 5 de novembro de 2026. Programa reconhece práticas sustentáveis e prevê valorização econômica para propriedades que atendam aos critérios ambientais.

O Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) publicou o edital para adesão ao Selo Ambiental do Arroz do Rio Grande do Sul. A iniciativa estabelece os critérios, as etapas e os prazos para os produtores interessados em obter a certificação, que reconhece práticas sustentáveis na produção arrozeira.

As inscrições estão abertas até o dia 5 de novembro de 2026. Os interessados devem acessar o edital no site oficial do instituto, na seção Editais do IRGA, e seguir as orientações previstas para participar do processo.

O programa contempla duas modalidades: o Selo Ambiental do Arroz Rastreado do Rio Grande do Sul (Selo Ouro) e o Selo Ambiental do Arroz do Rio Grande do Sul (Selo Prata). A certificação busca reconhecer o compromisso dos produtores com a conservação ambiental, o uso responsável dos recursos naturais e a melhoria contínua dos sistemas de produção.

Processo de certificação terá três fases

Conforme o edital, a certificação será realizada em três etapas, com avaliação documental e vistorias técnicas. O avanço no processo depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos em cada fase anterior.

A primeira etapa, denominada Fase A — Inscrição, ocorre de 7 de outubro a 5 de novembro de 2026. Na sequência, a Fase B — Boas Práticas será realizada entre 6 de novembro de 2026 e 31 de janeiro de 2027.

A última etapa, Fase C — Verificação Final, está prevista para o período de 1º de fevereiro a 31 de março de 2027.

Os produtores devem observar os prazos e as exigências de cada fase para dar continuidade à solicitação da certificação. As informações detalhadas sobre os critérios de participação e os documentos necessários estão disponíveis no edital publicado pelo IRGA.

Reconhecimento das práticas sustentáveis

Desenvolvido pelo instituto, o Selo Ambiental tem como objetivo avaliar, registrar e reconhecer as ações de sustentabilidade adotadas nas propriedades arrozeiras. A certificação também contribui para dar maior visibilidade às práticas que conciliam a produção agrícola com a preservação dos recursos naturais.

O programa é considerado uma referência técnica para a identificação e a comprovação de boas práticas ambientais na orizicultura gaúcha. Além de fortalecer a credibilidade da produção, a iniciativa busca demonstrar a importância da atividade agrícola para a conservação do meio ambiente.

Com a certificação, os produtores que atendem aos critérios ambientais passam a contar com um reconhecimento formal das medidas adotadas em suas propriedades. A proposta é ampliar a percepção sobre o papel do orizicultor, que, além de produzir um alimento essencial à população, também pode contribuir para a conservação da água e do solo, a proteção da biodiversidade e a preservação dos ecossistemas.

Certificação pode ampliar acesso ao Pagamento por Serviços Ambientais

Uma das perspectivas associadas ao programa é a possibilidade de ampliar o acesso dos produtores ao sistema de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), mecanismo que prevê remuneração por práticas que geram benefícios ambientais coletivos.

Entre as ações que podem contribuir para esse reconhecimento estão a conservação dos recursos hídricos e do solo, a proteção da biodiversidade, a preservação da vegetação nativa e a manutenção dos ecossistemas presentes nas propriedades rurais.

De acordo com as informações do programa, o pagamento poderá ser composto por uma parcela-base, definida conforme a certificação obtida, e uma parcela variável, vinculada ao desempenho ambiental e às reduções de emissões evitadas na propriedade. Nesse modelo, quanto maior a redução de emissões comprovada, maior poderá ser a parcela variável da remuneração, conforme os critérios estabelecidos.

A proposta busca transformar as práticas sustentáveis em reconhecimento concreto, incentivando os produtores a investir continuamente em medidas que reduzam os impactos ambientais da atividade agrícola.

A iniciativa reforça a importância de integrar produção agrícola e conservação ambiental, além de abrir perspectivas para a valorização econômica das propriedades que adotam práticas sustentáveis.

Os produtores interessados devem consultar o edital completo no site oficial do IRGA para verificar os requisitos, os procedimentos de inscrição e as condições necessárias para participar do processo de certificação.