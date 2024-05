Irga realizou treinamento sobre bionsumos em Alegrete

Participaram do curso o gerente da área técnica, Luiz Fernando Siqueira, o coordenador da FO, Cleiton Ramão, o coordenador da Campanha, Gelson Facioni, além dos servidores da autarquia que atuam nas duas regiões.

“Esse treinamento objetiva aumentar o nosso conhecimento e o domínio no assunto, por ser uma questão que está em foco e em expansão nas lavouras nos últimos anos. Na última safra o Irga desenvolveu uma linha de pesquisa voltada ao tema “Bioinsumos na lavoura arrozeira ”, que envolve não somente a cultura do arroz, mas todo o sistema de produção em áreas de várzea”, acrescenta Ramão.

Foram abordados no treinamento: “Insumos biológicos na agricultura”, ministrado pela Dra. Neiva Knaak; “Projetos de uso de biológicos no Irga”, com a Dra. Mara Grohs; “Apresentação dos dados da safra 2023/2024”, com Luiz Fernando Siqueira; “Uso de biológicos para uma agricultura regenerativa”, com Ulysses da Fontoura, da Biotrop; e “O mercado de biológicos”, com Francisco Cougo e Paulo Henrique Fachinello, ambos também da empresa Biotrop.

Foto: Luiz Fernando Siqueira/Irga