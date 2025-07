Irmã de alegretense morto, atropelado em Rondônia, faz apelo para custear translado do corpo

Share on Email

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira, 25 de julho, por volta das 20h50, e o falecimento foi confirmado no hospital, em decorrência de múltiplas fraturas e hemorragia interna.

“Estou sem chão. Sou a única irmã dele. Ele morou comigo aqui em Alegrete. Fazia seis meses que ele estava lá, tentando ganhar a vida”, desabafa Michelle. Agora, ela busca apoio financeiro para custear o translado do corpo até o Rio Grande do Sul — um trajeto que envolve Rondônia, Porto Alegre e, por fim, Alegrete. O orçamento inicial é de aproximadamente R$ 20 mil, valor inviável para ela no momento.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

André era deficiente auditivo e vivia como autônomo. Era conhecido por vender materiais como o alfabeto em Libras, pulseiras e outros itens artesanais, frequentemente apoiado por comunidades surdas em diferentes cidades por onde passava. Natural de Torres, ele passou boa parte da vida ao lado da irmã em Alegrete.

Detalhes do acidente

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar de Buritis, André foi atropelado por uma moto Honda Fan 160, conduzida por um adolescente de 16 anos. o motociclista trafegava em alta velocidade pela Avenida Porto Velho quando colidiu com André, que caminhava pela via pública. O impacto foi tão violento que resultou em diversas fraturas e ferimentos internos. Apesar de ter sido socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital regional, André não resistiu.

O adolescente e o passageiro da motocicleta também se feriram e seguem internados. O veículo, pertencente ao pai do condutor, foi recolhido pelo Detran. Testemunhas relataram à polícia que o jovem pilotava de forma imprudente, colocando em risco pedestres e motoristas da região. A investigação sobre o caso segue em andamento.

Pedido de ajuda

Diante da tragédia e da distância, a irmã de André recorre à solidariedade. “Não tenho condições de arcar com esse valor. É um custo alto, e tudo o que queremos é poder dar a ele um velório digno, aqui onde estão seus laços, sua história, seus amigos”, afirma Michelle.

Aqueles que puderem contribuir com qualquer valor podem fazer uma doação via Pix, utilizando o e-mail: [email protected].

“Meu irmão sempre lutou com dignidade, mesmo com todas as dificuldades. Ele merece voltar para casa”, finaliza Michelle, emocionada.