Irmã, de Livramento, quer encontrar os irmãos em Alegrete; eles não têm contato há mais de 20 anos

Por inúmeras vezes, o PAT realizou reportagem para auxiliar pessoas a localizarem seus entes queridos. Pessoas que, por alguma situação em suas trajetórias de vida perderam o contato ou, até mesmo, adversidades em que ficaram sabendo em algum período da vida que tinham mais irmãos ou pais que foram afastados quando crianças. Enfim, são muitas histórias ao longo desses sete anos.

O alcance do PAT abrange todos os municípios da região, estado e o mundo. Não há fronteiras para o site e isso é comprovado diariamente através das informações do Google Analytics, uma média de 4,5 milhões de pageviews/mês.

Desta forma, a reportagem recebeu mais um pedido de ajuda, uma moradora de Santana do Livramento, atualmente com 51 anos. Luci Mari Gonçalves dos Santos, tem o desejo de reencontrar os irmão que não vê há mais de 20 anos.

Por telefone, ela disse que, aos 16 anos, conheceu o pai biológico e ele já tinha uma outra família. A esposa chamada Eunice Gomes Paz, estava grávida de Cristian e Izaura tinha cinco anos.

Porém, logo após o nascimento de Cristian, Eunice que estava com câncer foi para Uruguaiana e faleceu. Os irmãos, Maria Izaura e Cristian ficaram com famílias diferentes.

Luci Mari destaca que, até o último contato ela e os outros dois irmãos, José Carlos de 54 anos e a Cuca de 59, tinham a informação de que Maria Izaura estava com o pai, Neri Pires, e o Cristian com uma madrinha. “Meu pai, por muitos anos residiu em Alegrete e meus irmãos mais velhos residem até hoje. Contudo, por um desentendimento com nosso pai, nunca mais tivemos informações sobre ele e nossos irmãos mais novos. Tenho um desejo enorme de reencontrá-los. Ficou essa lacuna e todos os dias penso neles. Me questiono como estão, qual a nossa referência na vida deles, já que eram pequenos quando nos separamos, Izaura tinha cinco anos e Cristian tinha meses. Conheci meu pai adolescente, pois ele era de Santana do Livramento e foi embora para Alegrete quando eu era bebê. Quando retornou, já tinha essa outra família, esses dois irmãos que perdemos o contato” – comenta.