O tempo passa, os caminhos da vida seguem diferentes direções, mas existem amizades que permanecem firmes, construídas a partir de experiências e momentos que jamais serão esquecidos. Foi nesse espírito de união, camaradagem e irmandade que integrantes da Turma 91 do Curso de Formação de Soldados da Brigada Militar (CFSd BM), que ingressaram na corporação em 1991, realizaram um encontro especial neste ano, em Alegrete, celebrando os 35 anos de sua formatura.

A data representa muito mais do que a conclusão de um curso de formação. Foi um marco na vida de 52 jovens que, naquela época, iniciaram juntos uma caminhada marcada por desafios, aprendizados, disciplina, compromisso e dedicação à Brigada Militar. A partir dali, cada um seguiu seu destino: alguns permaneceram na BM, enquanto outros trilharam caminhos diferentes, construindo novas histórias, conquistas e realizando outras formaturas ao longo da vida. Mas aquela primeira conquista, vivida em conjunto, permanece guardada com carinho e admiração muito especiais.

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A confraternização aconteceu no Quartel da Brigada Militar, nas Pedreiras, em Alegrete, reunindo antigos colegas que, há mais de três décadas, compartilharam os primeiros passos de uma trajetória profissional e de vida.

O encontro foi marcado pela alegria dos reencontros, pelos abraços, pelas conversas descontraídas e, principalmente, pela oportunidade de recordar histórias vividas durante o período de formação e ao longo da caminhada de cada integrante.

Os participantes desfrutaram de um tradicional churrasco, que proporcionou momentos de descontração e celebração entre os companheiros. Estiveram presentes integrantes de diversas localidades, entre elas Uruguaiana, Santana do Livramento, Alegrete e Rosário do Sul, além de outras cidades, demonstrando que a distância não é capaz de apagar os laços construídos naquela época.

Mais do que uma confraternização, o encontro simbolizou a preservação de uma amizade que atravessou décadas. Afinal, o que permanece não são apenas as lembranças da formação ou da vida profissional, mas o respeito, o companheirismo, as histórias compartilhadas e o carinho que cada integrante mantém pelos irmãos da Turma 91.

Encontros como esse reforçam uma característica muito presente entre integrantes das instituições militares: o sentimento de pertencimento e a camaradagem que permanecem vivos mesmo depois de muitos anos, independentemente da distância ou dos caminhos que cada um escolheu seguir.

A realização desses momentos também representa o desejo de manter viva essa tradição, permitindo que os antigos companheiros continuem se encontrando, celebrando a vida e fortalecendo os laços que começaram a ser construídos em 1991.

Trinta e cinco anos depois, permanece a certeza de que aquela formatura continua sendo uma das datas mais especiais na vida de cada integrante. Foram 52 jovens que começaram juntos essa caminhada e que, mesmo seguindo destinos diferentes, continuam unidos por uma história em comum.

Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos da Turma 91 e permita que esses encontros sejam realizados por muitos e muitos anos, sempre com saúde, alegria e disposição para novos abraços e boas recordações.

Porque o tempo passa, a farda pode deixar de fazer parte do cotidiano e os caminhos podem ser diferentes, mas aquilo que foi construído entre eles permanece para sempre.

Uma vez Turma 91, sempre irmãos de história!