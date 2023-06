Irmãos Dorneles são campeões em Quaraí

A dupla Guilherme Dorneles e yago sagrou-se campeã do campeonato citadino de Quaraí. O começo dessa trajetória deu-se numa missão que o militar Guilherme foi fazer na cidade, num jogo com seus companheiros que convidaram o atleta para fazer parte da equipe Quaraí. Quando soube da notícia, logo convidou seu irmão yago para fazer parte da equipe vizinha.

Os atletas foram a Quaraí cerca de seis vezes aos domingos para jogar no Estádio Aloisio Falcão. Esse local foi o palco da grande final do clássico local entre Quaraí e Brasil. No dia da final, os atletas saíram de Alegrete para a disputa da partida e no meio do caminho tiveram um imprevisto devido a um pneu do carro que os levava, com isso chegaram atrasados ao local do jogo.

No jogo, o clima era quente por se tratar de um clássico da fronteira. O Brasil saiu vencendo por um a zero no primeiro tempo, no segundo os Irmãos entraram na partida e mudaram a cara do jogo, com dois gols de placa do alegretense Guilherme Dorneles. Os irmãos viraram a partida e sagraram-se campeões do campeonato quaraiense após quarenta anos de seca. Guilherme foi eleito craque da partida e melhor jogador do campeonato garantindo vaga na seleção do torneio.

Os atletas agradecem a recepção da cidade e a equipe de Quaraí por acreditar no potencial deles e com isso retribuir em campo toda dedicação que acabou resultando na glória da competição.

Fotos:Yago Dorneles