Irmãos são alvejados em via pública na Zona Leste em Alegrete

Na madrugada desta segunda-feira(4), dois homens foram alvejados no bairro Nossa Senhora da Conceição, Zona Leste, em Alegrete.

Conforme registro policial, as vítimas são irmãos e estariam próximos a um bar, por volta da 1h. O motivo dos disparos teria sido em razão de uma briga que ocorreu no estabelecimento, entre mulheres.

De acordo com os PMs, as guarnições foram acionadas através do 190 e o relato de uma das testemunhas, foi que um indivíduo morador do mesmo bairro seria o autor dos disparos.

Os irmãos estariam em via pública quando foram baleados. Uma das vítimas de 27 anos foi atingida no peito e socorrida por populares já a outra de 36 anos foi ferida nas pernas e encaminhada à UPA pelo Samu. Um dos irmãos iria passar por cirurgia.

Embora, não tenha nenhuma relação com o homicídio que ocorreu no bairro Piola, as ocorrências foram quase simultâneas. A Brigada Militar fez o registro por volta da 1h.

Na Delegacia de Polícia a B.O foi realizado como dupla tentativa de homicídio doloso.