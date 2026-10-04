Irmãs são baleadas dentro de residência e Alegrete registra primeiro feminicídio de 2026

O caso é investigado pela Polícia Civil e é registrado como o primeiro feminicídio de Alegrete em 2026.

A ocorrência começou por volta das 5h40. Conforme o registro policial, a mãe das vítimas relatou que ouviu estampidos vindos da parte inferior da residência. Ao verificar o local, encontrou as duas filhas feridas por disparos de arma de fogo.

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A jovem de 20 anos, identificada como Ana Cristina Pinheiro Milano do Canto, foi atingida por dois disparos na região do olho esquerdo. Ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Alegrete, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A irmã, de 29 anos, também foi atingida. Segundo o boletim de ocorrência, ela sofreu ferimentos no lado esquerdo do maxilar e na perna esquerda. A mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e permanecia internada em estado grave.

Ainda conforme o boletim policial, uma testemunha que estava nas proximidades ouviu os disparos. Ao sair de sua residência, teria visto um homem pulando o portão da casa onde estavam as vítimas e fugindo em direção ao Centro Administrativo Municipal.

A testemunha teria tentado pedir que o homem parasse. De acordo com o relato registrado pela polícia, o suspeito efetuou três disparos na direção da testemunha, porém, não atingiu.

Após a fuga do suspeito, a testemunha retornou à residência das vítimas e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Durante o atendimento da ocorrência, foram encontrados dois estojos de munição calibre 9 mm. Um telefone celular Samsung e um canivete também foram registrados entre os objetos relacionados à ocorrência.

A arma utilizada nos disparos não foi localizada ou apreendida.

Um homem é apontado como suspeito do crime, mas ainda não foi preso. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque, a autoria e a motivação.