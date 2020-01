Irresponsabilidade e imprudência: homem sem CNH provoca violento acidente na Avenida Tiaraju

Por muito pouco ele não atingiu uma criança que estava deitada na grama, em frente à residência, segundo relato de testemunhas.

Na manhã deste sábado(25), o condutor de um Escort, de 20 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação, realizou uma ultrapassagem irregular e provocou um violento acidente na Avenida Tiaraju.

De acordo com a Guarda Municipal, ele trafegava sentido centro/bairro e foi ultrapassar um Fiat Palio que estava no mesmo sentido da via. Porém, a manobra foi pela direita.

O motorista bateu na lateral do Palio, perdeu o controle da direção e colidiu na traseira de um Fiesta estacionado. A roda traseira do Fiesta foi arrancada com o impacto. Logo à frente, do carro, uma criança estava deitada na grama.

A Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência. Todos os veículos tiveram avarias. O Escort estava com licenciamento atrasado e foi recolhido ao depósito do Detran. Não houve feridos.