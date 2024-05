Isabelle Nogueira fala sobre apelidos carinhosos com Matteus Amaral

Na noite da última quinta-feira (23), durante sua participação no podcast PodDelas, Isabelle Nogueira abriu o coração ao falar sobre seu relacionamento com Matteus Amaral. A dançarina e o estudante de engenharia se aproximaram na reta final do BBB 24 e, desde o término do programa, decidiram investir na relação de forma séria.

Motorista perde controle de Etios e colide com árvore na RSC-377

Isabelle não economizou elogios ao falar do namorado. “Ele é exatamente como vocês viam no BBB: uma pessoa que se doa muito, cavalheiro demais, evita discussões, fala tranquilo”, disse ela em conversa com Boo Unzueta e Tata Estaniecki. A sinceridade e a delicadeza de Matteus, conhecidas pelo público durante o reality show, parecem ser características que também conquistaram Isabelle fora da casa mais vigiada do Brasil.

Conhecida pelos fãs como Cunhã, Isabelle também revelou os apelidos carinhosos que os dois trocam. “Ele me chama de ‘petiça’, ele tem algumas formas particulares de me chamar. Em breve ele vem aqui, e aí ele vai explicar o que é ‘petiça’. Eu chamo ele de lindo, gatinho, meu amor, meu príncipe”, contou, visivelmente emocionada.

Namoro à distância

Apesar da distância geográfica que separa o casal – Isabelle morando no Norte e Matteus no Sul – a relação parece firme e forte. A ex-BBB compartilhou como o casal tem enfrentado o desafio de um namoro à distância. “Quando a gente quer, a gente faz, né? A gente faz valer a pena, de alguma forma cria mais expectativa, mais saudade também. A gente se fala todo dia, nos falamos muito por videochamada. Ficamos horas no telefone, conversando”, revelou.

A fala de Isabelle durante o podcast destacou não só a força do amor que compartilha com Matteus, mas também a determinação e o esforço que ambos dedicam para manter a chama acesa, mesmo estando fisicamente distantes. A história de amor que começou sob os holofotes do BBB 24 continua a encantar os fãs, que torcem pelo casal e acompanham de perto cada novo capítulo dessa relação.

Com informações: BolaVip