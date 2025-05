Itamar Rodriguez, agora no PL, é o coordenador regional do deputado Bibo Nunes

Itamar Rodriguez, ex-vereador de Alegrete e ex-coordenador da Saúde Mental do município, foi nomeado como novo coordenador regional do gabinete do deputado federal Bibo Nunes (PL). A decisão integra uma estratégia do Partido Liberal para ampliar sua base na Fronteira Oeste, contemplando 11 municípios da região.

Com trajetória marcada por forte atuação social e ligação com o agronegócio, Itamar ganhou projeção regional durante seu mandato como vereador, com destaque para pautas de inclusão e assistência social. Entre suas principais contribuições está a idealização do Centro de Atenção ao TEA, inaugurado em Alegrete e atualmente gerido pela APAE, no âmbito do programa estadual TEAcolhe.

Apesar de sua atuação, não conseguiu se reeleger devido à aliança entre PP e MDB, além de sofrer com desgastes internos no próprio grupo político. Recentemente, o deputado Bibo Nunes articulou sua entrada no PL e lhe confiou a missão de coordenar a presença do partido na Fronteira Oeste.

A nomeação de Itamar Rodriguez fortalece a estratégia do PL de consolidar sua representação regional, especialmente em municípios onde o partido já exerce protagonismo, como Santana do Livramento e Itaqui. A expectativa é que, com sua experiência e articulação, Itamar potencialize a captação de recursos federais e amplie o espaço da sigla nas eleições futuras, com possibilidade de lançamento de candidatura ao legislativo estadual em 2026.