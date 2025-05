IV Baile da Mulher Gaúcha do Oswaldo Aranha homenageia Matteus Amaral como embaixador da cultura gaúcha

O evento, que já se consolidou como uma das celebrações mais esperadas do calendário tradicionalista da entidade, reuniu dezenas de famílias em uma homenagem às mulheres que preservam e mantêm viva a cultura gaúcha.

Entre os momentos mais emocionantes da noite, destacou-se o desfile de duas mulheres muito queridas: Dona Neuza e Luciane Amaral debutaram no baile e foram apresentadas com orgulho pelos netos e filhos, Luan e Matheus. A cerimônia de apresentação reforçou o valor da família dentro do tradicionalismo, emocionando os presentes.

O baile contou com a presença de Matteus Amaral, acompanhado da namorada Ana Júlia. O casal foi recebido com carinho pelo público e prestigiou cada detalhe do evento, reforçando a importância da celebração para a valorização da cultura do Rio Grande do Sul.

A noite foi marcada também por uma homenagem ao ex-BBB, que recebeu da Patronagem do CTG Oswaldo Aranha o troféu “Oigaletê – Matteus Amaral, Promotor da Cultura Gaúcha