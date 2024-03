Izadora Becker brilhou em mais uma FECARS neste final de semana

A alegretense Izadora Becker, de 11 anos, demonstrou mais uma vez seu talento nas competições de rodeio ao participar da 34ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul (FECARS), realizada em Esteio neste fim de semana. Filha do renomado narrador de rodeios Amaril Becker e de Adriana Fagundes Becker, e irmã de Cássio Fagundes, Izadora carrega consigo o DNA da paixão pelas provas campeiras.

A família Becker-Fagundes é reconhecida pelo envolvimento ativo nas competições de rodeio. Amaril e Cássio, assim como Izadora, são presenças constantes nas arenas, representando com destaque não só Alegrete, mas toda a 4ª Região Tradicionalista (4ªRT).

No cenário da FECARS, promovida pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Izadora mais uma vez se destacou, conquistando o segundo lugar na prova de rédeas na categoria menina. Tal feito não é estranho para ela, que já ostenta o título de campeã em outras duas edições do evento.

Izadora, conhecida como Iza entre os amigos, é considerada um prodígio nas competições de rodeio. Sua habilidade na modalidade de rédeas é notável, e ela não se intimida em competir com adversários de todas as regiões do estado. Representando a 4ªRT, por meio do CTG Oswaldo Aranha, sediado na localidade do Durasnal, interior de Alegrete, Iza carrega consigo não apenas o orgulho de sua cidade natal, mas também de toda a região.

A prova de rédeas é uma das mais exigentes e prestigiadas no mundo equestre, demandando não apenas habilidade técnica, mas também uma profunda conexão entre cavalo e cavaleiro. A sintonia entre ambos é fundamental para o sucesso na competição, exigindo que o animal execute os movimentos de forma natural e harmoniosa, respondendo aos comandos do competidor sem resistência.

Ao final da prova, Izadora dedicou seu prêmio ao pai, que, devido a uma intercorrência de saúde, não pôde acompanhá-la no evento. Essa demonstração de gratidão e amor pela família ressalta não apenas a sua habilidade como competidora, mas também a sua essência como pessoa.