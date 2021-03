Já há sinais de arrefecimento da pandemia em Alegrete; veja o quadro atual

Compartilhe















Depois de dias de muita apreensão, perdas recorrentes e dor, uma boa notícia para começar a semana. Conforme o estatístico e advogado, Marco Rego, anunciou há cerca de quatro dias em uma entrevista para o PAT, o número de mortes e de casos positivos começaram a arrefecer. Ele descreveu que diante dos dados relacionados aos gráficos, essa seria a previsão. Marco se tornou uma grande referência no trabalho realizado com as projeções estatísticas neste período pandêmico.

Essa diminuição é gradativa, mas já teve o início com a informação do Diretor Técnico da UPA e da UTI Covid-19, José Fábio Pereira, na noite de ontem(22). Ele evidenciou que havia apenas cinco pacientes na Unidade de Pronto Atendimento(UPA), na ala Covid, uma realidade muito distante da semana passada onde no mínimo eram 30 pacientes.

Outra notícia positiva, foram os números de óbitos que já diminuíram e alguns pacientes na UTI(Covid-19), saíram do tubo.

O médico descreveu que dois pacientes que estavam com uma situação delicada, tiveram uma recuperação muito boa e já não estão mais entubados. Além de um terceiro que provavelmente saia do tubo nesta terça-feira. “O cenário já começou a melhorar. Esse é um bom sinal de que parece que essa onda tá passando. A gente sofreu muito e eles também sofreram muito(pacientes, familiares e demais).” – falou.

Esses últimos dias foram exaustivos para toda equipe de saúde que atua na Santa Casa, UPA ou Hospital de Campanha. Com leitos lotados, pacientes chegando cada vez mais graves, perdas e a exaustão pelo árduo trabalho, esse pequeno mas grandioso resultado positivo já é motivo para muita comemoração da equipe que esteve diuturnamente atuando para salvar vidas.

O número de recuperados nesta segunda-feira(22), foi um dos mais expressivos dos últimos tempos, principalmente neste mês de março, foram 229.

O número de positivados também foi inferior a 100, além de que óbitos foram três, no Boletim Epidemiológico, todavia, um da noite de domingo e dois no dia de ontem.

Mais do que nunca é importante frisar que a população tem uma responsabilidade muito grande em decorrência da piora ou melhora do cenário. Ainda é muito cedo pra grandes comemorações e que novamente ocorra da população “esquecer ” do básico que são os protocolos já conhecidos, uso da máscara, higienização das mãos, uso do álcool em gel e principalmente, o distanciamento social, sem aglomerações.