Já iniciou a declaração de imposto territorial rural- plataforma. gov.br é o caminho

O prazo para a Declaração do Imposto Territorial Rural (DITR) de 2025 já está em andamento, com prazo final marcado para 30 de setembro. Melissa Mafaldo, responsável pela agência da Receita Federal em Alegrete, diz que o processo pode ser digital, mas é importante observara segurança dos contribuintes.

A declaração pode ser feita de duas maneiras: pelo Programa Gerador da Declaração (PGD), que deve ser baixado em um computador, ou pela DTR Web, disponível diretamente no portal de serviços da Receita Federal. Segundo Melissa, a DTR Web é a modalidade mais prática, pois importa automaticamente os dados da área rural do contribuinte.

O prazo é crucial, pois a não entrega da declaração dentro do período estipulado pode resultar em multas que começam em R$ 50 para imóveis menores e podem chegar a 20% do imposto devido.

A era digital e os cuidados com o GOV.BR

Melissa Mafaldo reforçou que a plataforma GOV.BR é um “caminho sem volta” e se tornará a principal forma de interação com o governo. Ela fez um alerta especial sobre a segurança da senha, comparando-a a uma “segunda identidade”. A servidora pediu cautela ao compartilhar a senha, principalmente para aposentados que a utilizam em instituições de crédito, destacando a necessidade de proteger o acesso aos dados pessoais.

A responsável pela agência também informou que, com a implementação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), as alterações cadastrais de CPF, por exemplo, serão feitas diretamente no Instituto Geral de Perícias (IGP), e não mais na Receita Federal. Todos os documentos do cidadão ficarão disponíveis virtualmente no GOV.BR, o que pode ser útil em caso de perda.

Alertas e a importância da atualização de cadastros

A Receita Federal não envia e-mails ou alertas. Por isso, Melissa Mafaldo aconselhou a população a não clicar em mensagens suspeitas e buscar informações apenas nos canais oficiais, combatendo a desinformação.

Outra recomendação essencial é a atualização do Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR) no INCRA, pois ele serve como base para a DITR e outras informações cadastrais do imóvel. Segundo ela, a DTR Web permite que os proprietários tenham acesso a todos os DARFs atualizados e informações sobre multas ou pendências do imóvel rural, uma funcionalidade que não era oferecida anteriormente.

Imagem Receita Federal