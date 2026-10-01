Já pensou ganhar um BYD 0 km? O Peruzzo Supermercados vai distribuir mais de R$ 300 mil em prêmios no aniversário de 32 anos

Já pensou sair das compras com a chance de levar para casa um BYD Dolphin Mini 0 km? Esse é o principal prêmio do Aniversário Premiado Peruzzo, campanha que marca os 32 anos da rede e vai distribuir mais de R$ 300 mil em prêmios durante o mês de outubro.

De 1º a 31 de outubro, a cada R$ 150 acumulados em compras no Peruzzo, o cliente recebe um número da sorte. Para participar, é necessário estar cadastrado no aplicativo Peruzzo Mais e informar o CPF antes de passar os produtos no caixa.

E o BYD é só o começo. A campanha também vai sortear:

5 scooters elétricas

10 TVs de 65”

5 iPhones 17

10 frigobares

10 air fryers

20 kits praia

100 vales-compra de R$ 250

100 vales-compra de R$ 500

E dá para aumentar as chances de ganhar. Em uma compra de R$ 150 ou mais que tenha produtos das mais de 30 marcas parceiras da campanha, o cliente pode receber um número da sorte extra, conforme as condições previstas no regulamento.

Para conferir todos os detalhes da campanha, marcas parceiras e regulamento completo, acesse o site do Aniversário Premiado Peruzzo: https://www.peruzzo.com.br/aniversario/