Já são mais de 30mm e chuva deve continuar nesta quinta-feira em Alegrete

Segundo dados da Estação Alegrete da CPRM, na última atualização foram registrados 33,2 milímetros nas últimas 24hs. Dados coletados na estação de coleta localizada às margens do Rio Ibirapuitã.

Uma chuva acompanhada de vento, não registrou incidentes conforme a Defesa Civil no município. Embora as previsões mostrassem que outubro poderia ter precipitações abaixo da média, havia esperanças de que fossem volumosas, para que os reservatórios de água do Rio Grande do Sul pudessem ser cheios, devido à “fama” que o mês de outubro tem em ser chuvoso (geralmente ocorrem acumulados acima da média).

Porém, houve apenas dois eventos de chuva, um no início do mês e outro no final, que não tiveram volume acumulado suficiente para alcançar a normal climatológica. Com isso, a maior parte da Metade Sul do RS teve acumulados entre 50 e 100mm. Dessa forma, a anomalia de precipitação foi negativa em praticamente todo o Estado, sendo a região Norte com anomalias negativas mais intensas, com locais que não acumularam 25mm.

Este padrão continuou ocorrendo na primeira quinzena de novembro e deverá ocorrer, em menor frequência, durante o verão. É um padrão típico da La Niña, que, devido ao ar mais seco e à ausência de nuvens, faz as temperaturas baixarem durante a noite. Os ventos mais persistentes, de Leste, ajudam a baixar a sensação térmica, além de atrasarem o aumento da temperatura diurna na faixa Leste.

As chuvas têm ocorrido de forma espaçada e muito irregular, não chegando à média climatológica. Conforme previsão do INMET, a chuva deve permanecer nesta quinta-feira (26), e ir se dissipando ao longo da noite para cessar na sexta-feira.

Até 29 de novembro, o acumulado alcançará 80mm no Oeste do Rio Grande do Sul e algo entre 30mm e 60mm no Centro, Leste e Sul do Estado, aumentando a umidade do solo e permitindo o desenvolvimento inicial do arroz sem uso da água de reservatórios.

Pontualmente, algumas simulações indicam até 100mm para alguns municípios do Centro do Rio Grande do Sul. Entre 30 de novembro e 6 de dezembro, a chuva prosseguirá sobre o Rio Grande do Sul com acumulado entre 30mm e 60mm em todo o Estado.

A temperatura permanecerá mais elevada que o normal, sobretudo na atual semana. Vale lembrar que estamos sob La Niña e este padrão não deverá prosseguir no decorrer de dezembro. A previsão para o mês seguinte ainda é de chuva abaixo da média, embora o desvio seja mais modesto que o observado nos meses anteriores.

Segundo o site de meteorologia Climatempo, a previsão para Alegrete nesta quinta é de dia chuvoso durante o dia e noite. São estimados 40 mm de chuva e a temperatura varia entre 19º e 25ºC.

Para amanhã (27), a previsão é de 8 mm, e a temperatura sobe um pouco. A mínima será de 18ºC, com a máxima chegando a 29ºC.

Júlio Cesar Santos Com informações: Somar Meteorologia