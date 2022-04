Jantar e show para auxiliar o cantor e compositor Flávio Mattes será no Hotel Alegrete

Nesta semana, mais uma grande ação beneficente realizada pelo empresário Adão Ramos para auxiliar um grande amigo será realizada no restaurante Bistrô, em Alegrete.

O proprietário do Hotel Alegrete, que já foi empresário de um grupo musical, sabe da importância da amizade e da solidariedade em momentos difíceis. Adão Ramos relembrou que há quase 30 anos, ele foi muito apoiado pelo cantor e compositor Flávio Mattes e, agora que o músico está passando por um momento delicado em razão de um câncer, o empresário não titubeou e organizou um show/ jantar beneficente.

O Hotel Alegrete e o Restaurante Bistrô Alegrete, promovem show e jantar beneficiente em benefício do cantor e compositor Flávio Mattes no dia 20/04 (quarta feira), véspera de feriado.

O evento inicia a partir das 19h no Restaurante Bistrô Alegrete anexo ao Hotel Alegrete.

O valor do convite é de R$ 70,00 por adesão aos shows e Buffet livre. Os convites são limitados e estão à venda na Nativa Fm, Ousadia Kids, Tanaka e Hotel Alegrete.

A programação musical será com: Adair de Freitas e Cristiano Fantinel, Flávio Mattes, Os Chacreiros e Juliano Moreno de Livramento.

Durante o evento vai ocorrer o leilão de uma camisa oficial da Seleção Brasileira autografada por Tite e auxiliar, Cleber Xavier. Também serão realizados outros dois leilões, o primeiro de uma camiseta do Grêmio, autografada pelo presidente Romildo Bolzan e atletas pentacampeões gaúcho e outra camiseta do Internacional, doada pelo vereador Bolson.

O patrocínio é da Ousadia Kids e Tanaka com apoio da Rádio Nativa Fm e do portal Alegrete Tudo.

Flávio Mattes

Flávio Mattes é cantor e compositor conhecido nacionalmente, possui mais de 1000 musicas gravadas que vão do gaúcho ao sertanejo.

Foi um dos fundadores do conjunto os Milongueiros, juntamente com José Duarte e o Velho Milongueiro onde gravou dois LPS e um compacto simples.

Foi também um dos fundadores do conjunto “Os Tauras” junto com Iedo Silva, Toco e Sílvio Viana, onde também gravou dois LPS, dos quais destacaram-se as músicas “Súplica de um Gaúcho” de sua autoria em parceria com Mister Witte, musica que participou do filme “ O Grande Rodeio” e a música “Anjo Feito Gente” de autoria de Flávio Mattes e Toco.

Foi convidado pelo cantor e compositor Leonardo, que era produtor da Gravadora ISAEC para gravar o primeiro Disco solo de nome “ Cartão de Visita”, depois foi convidado pelo cantor Dino Franco onde gravou seu segundo disco pela gravadora Chantecler “Flávio Mattes e os Homens do Campo”, mas foi com o terceiro LP solo gravado pela gravadora Chantecler/Continental pelo cantor e compositor Leonir que estourou com a música “Filho de Mãe Solteira” ganhando seu primeiro DISCO DE OURO.