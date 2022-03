Jantar show de 27 anos do Hotel Alegrete

Nesta próxima quarta-feira(23), a partir das 19 h, ocorrerá o evento de aniversário do Hotel Alegrete. O cardápio será buffet livre com o valor por adesão de R$ 70,00 por pessoa.

Além da variedade na gastronomia, junto ao Bistrô Alegrete, os participantes também poderão acompanhar o belíssimo show de Ernesto Fagundes & Paulinho Fagundes.

Um pouco da história do Hotel

O Hotel Alegrete teve início em 23 de março de 1995. Um projeto idealizado pelo empresário Adão Ramos, iniciava sua trajetória com quatro apartamentos.

Com muito trabalho e dedicação, hoje, o Hotel Alegrete tem 50 apartamentos semi luxo e luxo com ar split, TV a cabo, frigobar e estacionamento amplo.

A internet é acessível em todas as dependências do hotel, além do delicioso café da manhã no requintado Bistrô.

O local também conta com apart-hotel (15 quartos), totalizando 65 apartamentos, sendo 120 leitos que diariamente recebem viajantes, turistas e representantes comerciais.

“O Hotel Alegrete, hoje, é uma referência em hospitalidade no Alegrete e registrou a marca Hotel Alegrete, além de estar em todas as agências do Brasil e do mundo, levando a marca de hospitalidade do nosso Município. Também tem o painel valorizando os artistas da nossa terra com o slogan “Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue rumo do teu próprio coração e a marca do hotel em mosaico” – destacou o empresário Adão Ramos.