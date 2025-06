Jantar típico italiano e homenagens marcam o encerramento da Semana Arrozeira de Alegrete

A 16ª Semana Arrozeira de Alegrete foi encerrada em grande estilo com um jantar-baile memorável no Parque de Exposições, reunindo pouco menos de 500 pessoas em um salão elegantemente decorado. A noite foi marcada por uma celebração da gastronomia e do agronegócio local.

Um banquete italiano e homenagens merecidas

O jantar, tipicamente italiano, foi um verdadeiro deleite para os presentes. Pratos como risoto e tertéi, elaborados com dedicação e esmero pela talentosa equipe da Panela Campeira, um verdadeiro patrimônio gastronômico da Associação dos Arrozeiros de Alegrete (AAA), foram servidos, arrancando elogios de todos.

O presidente da AAA, Vítor Pontes, fez um discurso emocionado, agradecendo à diretoria e a todos os colaboradores pelo sucesso da semana, que promoveu diversas atividades focadas no aprimoramento de práticas e no desenvolvimento do agronegócio.

A noite também foi palco de importantes homenagens com a entrega do Troféu Taipeiro. O Coronel Lopes da Cruz, ex-comandante do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (RCB), foi um dos agraciados por ter implementado o projeto Agro Verde Oliva. Essa iniciativa pioneira visa treinar e habilitar soldados para atividades na lavoura, reforçando o compromisso com a comunidade e o setor agrícola.A homenagem foi prestada pelo ex-presidente da Associação, Gustavo Thompson Flores.

Em seguida, o casal Valdecir e Edir Anita Batistela foi homenageado. Com décadas de dedicação à produção agrícola e uma longa história de vínculo com a AAA, eles também contribuem com amor e dedicação à Panela Campeira.

O presidente Vítor Pontes conduziu essa emocionante homenagem. O diretor Jaime Martini entregou o troféu “Amigo da Panela Campeira” ao casal Juarez e Santa Guerra, reconhecendo sua contribuição e apoio à culinária local.

Na última rodada de homenagens o vice-presidente, Lucas Di Nápoli, fez sua fala para agradecer a dedicação, o amor pelos pratos saborosos e união do grupo da Panela Campeira, que mais uma vez deu um toque à mais para abrilhantar a semana dedicada à produção de conhecimento.

A celebração foi complementada com fotos e brindes para cada um dos integrantes da Panela Campeira, culminando em um jantar impecável e, para fechar com chave de ouro, o tão esperado e tradicional baile de encerramento da Semana Arrozeira. A noite foi um testemunho do sucesso do evento e da união da comunidade arrozeira de Alegrete.

Fotos: Associação dos Arrozeiros de Alegrete