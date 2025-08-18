JERGS: Alegrete define seus representantes no voleibol

No voleibol infantil masculino o grande campeão foi o Demétrio Ribeiro, já no infantil feminino o título ficou com a Escola Freitas Vale.

Pelo juvenil feminino, a escola Demétrio Ribeiro levou a melhor. E no juvenil masculino o título foi do IFFar.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na categoria infantil masculino quatro escolas participaram, no sistema de disputa de todos contra todos, maior número de pontos levava o título campeão. No feminino tanto no Infantil. quanto juvenil foi um triangular. Nesta fase os participantes no infantil masculino foram Demétrio Ribeiro, Barros Cassal, Honório Lemes e Eduardo Vargas. No feminino estiveram Eduardo Vargas Freitas Valle e Honório Lemes. Pelo juvenil feminino: Demétrio Ribeiro IFFar e IEEOA.

Os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul – JERGS, têm por finalidade estimular a prática esportiva dos alunos de escolas públicas do estado, buscando a mobilização da comunidade escolar em prol do esporte educacional e das diversas manifestações corporais desenvolvidas pela escola.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O JERGS é realizado no formato presencial, nos gêneros masculino e feminino nas modalidades de Atletismo, Basquetebol, Bocha Paralímpica, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Orientação, Voleibol e Xadrez, nas categorias Infantil e Juvenil.

Fotos: Sabrina Roos