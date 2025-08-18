JERGS: Alegrete define seus representantes no voleibol

Na última sexta-feira (15), o município de Alegrete realizou as disputas na fase municipal do JERGS, na modalidade de voleibol. A quadra do CIEP sediou os jogos nos naipes masculino e feminino.

No voleibol infantil masculino o grande campeão foi o Demétrio Ribeiro, já no infantil feminino o título ficou com a Escola Freitas Vale.

Pelo juvenil feminino, a escola Demétrio Ribeiro levou a melhor. E no juvenil masculino o título foi do IFFar.

Na categoria infantil masculino quatro escolas participaram, no sistema de disputa de todos contra todos, maior número de pontos levava o título campeão. No feminino tanto no Infantil. quanto juvenil foi um triangular. Nesta fase os participantes no infantil masculino foram Demétrio Ribeiro, Barros Cassal, Honório Lemes e Eduardo Vargas. No feminino estiveram Eduardo Vargas Freitas Valle e Honório Lemes. Pelo juvenil feminino: Demétrio Ribeiro IFFar e IEEOA.

Os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul – JERGS, têm por finalidade estimular a prática esportiva dos alunos de escolas públicas do estado, buscando a mobilização da comunidade escolar em prol do esporte educacional e das diversas manifestações corporais desenvolvidas pela escola.

O JERGS é realizado no formato presencial, nos gêneros masculino e feminino nas modalidades de Atletismo, Basquetebol, Bocha Paralímpica, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Orientação, Voleibol e Xadrez, nas categorias Infantil e Juvenil. 

Fotos: Sabrina Roos

