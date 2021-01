Jesse Trindade assumiu o cargo de prefeito por duas semanas

Compartilhe















Em razão do saldo de férias (dias em haver) do prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade responderá pelo Poder Executivo, como prefeito em exercício, até o próximo dia 4 de fevereiro.

Jesse agradeceu a confiança do prefeito Márcio, destacando que dará segmento aos trabalhos, acompanhando as ações integradas das secretarias.

Nesta quinta-feira, o prefeito exercício estará em Porto Alegre em agenda com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o governador Eduardo Leite. Na ocasião, será entregue ao município um ônibus escolar rural, por meio do Programa Caminhos da Escola.

O prefeito Márcio Amaral saiu em férias desde o último dia 18 de janeiro e vai retornar no próximo dia 4 de fevereiro. Serão 17 dias de descanso depois de um período de muito trabalho nos últimos meses, principalmente em relação à pandemia. Neste período, o vice-prefeito Jesse Trindade assumiu a chefia do Executivo. A saída é prevista na Lei Orgânica do Município.

É a primeira vez que Jesse Trindade assume a cadeira de Prefeito. No último afastamento do Prefeito, Márcio Amaral, à época o Presidente da Câmara de Vereadores, Cléo Trindade assumiu o cargo.

Por longos meses desde a morte da Prefeita Cleni Paz, no ano de 2018, o Prefeito Márcio amaral assumiu às rédeas do governo municipal sozinho, onde desempenhou o trabalho até a reeleição, no ano passado, sem vice.