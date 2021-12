Jesse Trindade está prefeito de Alegrete

Aos 38 anos esta é a segunda vez que ele assume a Prefeitura de Alegrete e diz que estão dando continuidade ao que já está em andamento eirá fazer o fechamento do ano.

Mas, logo que assumiu, já no fim de semana, enfrentou um dos maiores incêndios em campos e que se alastrou para área urbana chegando até a calçada da 12ª Cia Com. Ele agilizou junto com os Bombeiros, auxílio do Exército e Defesa Civil para debelar as chamas que avançavam rapidamente.

Jesse Trindade não trocou de sala e continua atendendo em seu gabinete, onde assina documentos detudo que passa pela Prefeitura.

Ele conta praticamente com toda a equipe de Secretários, com exceção do de finanças José Luis Cáurio que, também saiu em férias.

O prefeito Márcio Amaral volta ao trabalho, já na próxima semana, porque tirou apenas uma semana de férias.

Jesse Trindade informou que o orçamento de 2022 está previsto para ser aberto na segunda quinzena de janeiro.