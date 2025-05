Jesse Trindade participa da Marcha dos Prefeitos em Brasília

O evento reúne prefeitas, prefeitos e autoridades de todo o Brasil para discutir políticas públicas e fortalecer o diálogo entre os entes federativos. A ministra da Gestão, Esther Dweck, participou da abertura da marcha, que também contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A programação da marcha iniciou no domingo, dia 19, e segue até quinta-feira (23). A abertura oficial ocorreu na manhã de terça-feira (20), com a presença do presidente da República e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A marcha é o principal evento voltado a prefeitos na capital federal. Neste ano, segundo a CNM, foram mais de 14 mil inscritos — quase o triplo das 5.570 cidades do país.

No estande do Ministério da Gestão, há atendimento e orientação técnica para gestoras e gestores municipais. Um dos destaques é o programa Contrata+ Brasil, iniciativa que integra ações do governo federal para facilitar contratações públicas com mais eficiência, transparência e inclusão.

Também estão disponíveis informações sobre as mais de 30 soluções do Catálogo de Soluções Federativas, que oferecem ferramentas prontas para apoiar a transformação digital, a gestão eficiente de recursos e a melhoria dos serviços públicos locais.

Além do atendimento no estande, representantes do ministério conduzem palestras técnicas sobre temas de interesse da administração municipal.

O prefeito Jesse Trindade encerrou a segunda-feira com uma visita à alegretense Cosete Ramos e, na terça-feira, cumpriu agendas externas paralelas ao evento nacional. Trindade comentou sobre seu retorno à capital federal como prefeito e destacou a importância da marcha. Ele lembrou que, há 12 anos, esteve no evento acompanhando o então prefeito Erasmo Guterres:

“Volto com o mesmo espírito de servir, com ainda mais responsabilidade e o coração cheio de gratidão por cada alegretense que me confiou essa missão. Vim tratar de temas importantes para nossa cidade, buscar soluções e fazer articulações políticas em defesa do nosso Alegrete. A vida me ensinou que cada passo conta e que o tempo, quando aliado ao trabalho e à fé, transforma sonhos em realidade”, pontuou.

Nesta quarta-feira (21), a programação da Marcha dos Prefeitos prevê, pela manhã, a palestra “Recursos e Programas para Habitação, REURB e Planejamento Urbano”, com Carolina Stuchi, secretária do Patrimônio da União.

Às 14h, ocorre a palestra “Execução de Emendas Parlamentares: alcance e limitações”, ministrada por Regina Lemos de Andrade, secretária-adjunta de Gestão e Inovação. Ao longo do evento, também há um espaço reservado na Esplanada dos Ministérios (bloco K) para atendimento personalizado às autoridades municipais interessadas.