João Fontoura e Mano Lima eternizam Antero Safons com música um Centauro da Pampa

Um centauro da pampa, essa é a música que vai eternizar o alegrentense, Antero Safons, com letra e musica de João Fontoura e que será entoada por outro ícone da cultura gaúcha, Mano Lima. O lançamento ocorreu dia 21 de junho às 18h pelas plataformas digitais.

A música “Um Centauro do Pampa” pode referir-se a diversas músicas com esse título ou com temas semelhantes, sendo que a letra pode variar dependendo da interpretação e do autor. No entanto, o conceito de “centauro do pampa” é geralmente associado a um gaúcho, alguém que tem uma forte ligação com a natureza e a cultura do pampa, especialmente com os cavalos.

Gaúcho de pura cepa, essência de nosso pampa, Antero Safons, com sobrenome de origem catalã da região da Catalunha na Espanha, com sua postura esguia desbravou a cavalo os campos gaúchos da Fronteira. Com forte ligação à tradição gaúcha, ele e sua família fundaram o CTG Aconchego dos Caranchos e, conforme João Fontoura, foi um verdadeiro centauro da Fronteira- oeste.

João Fontoura conta que a homenagem se deve ao 50 anos do Aconchego dos Caranchos que foi em 2023. A família o convidou para um desafio de fazer uma música em homenagem ao seu Antero Safons. -Eu fui guri com ele, ia em rodeios, comecei a dançar no CTG que, na época, veio para a classe menos abastada de Alegrete, comentou o compositor. Os Caranchos só existiu por causa dele que fundou a entidade em sua casa e o manteve por muito anos. Ele lembrou que, por anos, era o CTG mais badalado de Alegrete e falou do sucesso das domingueiras dos Caranchos. -Eu escrevi e musiquei essa canção e me emociono, assim como as filhas, quando apresentei a elas, atesta. A marca, com certeza será imortalizada na voz de Mano Lima, evidencia Fontoura

História de Antero Safons

Antero Safons, alegretense, pecuarista e tradicionalista. Gostava e cultivava muito a tradição gaúcha, para a qual resolveu criar um centro de tradições gaúchas para a família e e amigos.

Em 1974 fundou o CTG AConchegos dos Caranchos em sua residência na cidade, situado na Praça do Bebedouro, 225. Nos primeiros tempos havia reuniões da família e amigos, saia bailes, declamações, trovas, canto e danças da cultura gaúcha.

Devido ao grande “aconchego “ a sede ficou pequena e ele comprou um terreno na rua João Cezimbra Jaques onde o CTG Aconchegos permanece até hoje.

O que diz a filha

-Meu pai Antero Safons faleceu em 2003 e vê-lo sendo homenageado é uma enorme emoção, pois ele foi um grande homem, um grande gaúcho honrou a família e as tradições gaúchas, disse Cacau Safons.

Ela diz que a homenagem feita pelo amigo da família João Fontoura que escreveu a letra e ao Mano Lima, amigo do seu pai cantando, que fez questão de homenagear o amigo é algo que toca profunademente nossos corações.

A todos os envolvidos na produção deste musical meus sinceros agradecimentos pelo empenho e dedicação.

-Realmente, minha família e eu é só gratidão por até hoje meu pai Antero Safons ser homenageado por esses homens ilustres, amigos de sua existência, destaca.