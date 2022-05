João Leivas vai comandar o MDB de Alegrete

Na convenção do MDB no último sábado(30), no MDB Jovem Vanessa Moraes Martins, por unanimidade foi reeleita e na presidência do MDB Mulher foi reconduzida a secretária Iara Caferatti, entretanto, a renovação ficou para o novo presidente assumindo o cargo o vereador João Leivas, substituindo Airton Amaral que conduziu o partido, alternadamente durante 14 anos.

Durante toda a manhã, os convencionais compareceram na sede partidária, na rua General Sampaio para votarem na escolha do novo diretório.

Pouco antes das 11h 30 min foi anunciado o resultado, com a comparência de 96 convencionais.

O prefeito Márcio Amaral esteve presente assim como o secretariado. Em breves palavras, o prefeito falou em fortalecimento da democracia e elogiou o trabalho do MDB na região no sentido de congregar o grupo.Disse que o MDB de Alegrete estava de parabéns.

Cumprimentou o vereador João Leivas , nome de consenso para a dirigir o partido.

Na hora da escolha da Executiva, o ex-prefeito Adão Faraco foi designado para conduzir o processo. Apresentada a chapa única, por aclamação foram eleitos o vereador João Leivas novo presidente, Gabriella Segabinazi, vice presidente; Rui Alexandre Medeiros, segundo vice presidente; Oswaldo Chibiaque de Lima , secretário; Paulo Faraco, secretário adjunto; Marcelo Alves, tesoureiro; Antônia Cleide de Paula Pinto, 1o. vogal; Domingos José da Cunha, 2o. vogal; líder de bancada; Everton Vilaverde, 1o. suplente; Pollyanna Prates Peres, 2a. suplente; Valdir Borges, 3o. suplente e Daniel Gindri, 4o. suplente.

Conselho Fiscal: Titulares : Danilo Schimitz, Kátia Simone da Silva, Carma Maria Silveira Leiria , Clóvis Gonçalves e Rogério Fouchard Lira. Suplentes: Rafael Jardim de Paula, Geferson Maidana Cambraia, Nidiele Almeida Benevides, Mário Rivelino Soares e Dabney Romeiro de Moura.

A professora Iolanda Cunha, coordenadora regional, parabenizou os novos eleitos e disse estar realizada porque o trabalho que se realiza aqui repercute em outros lugares.

A presidente do MDB Mulher, Iara Caferatti também se manifestou afirmando que é hora de colher os frutos. Disse que a eleição do novo diretório e Executiva é a mescla da experiência dos mais antigos com o entusiasmo dos mais jovens.

Em nome do MDB Jovem, a presidente reeleita Vanessa Moraes Martins foi só agradecimentos às lideranças do partido e disse que Alegrete tem sido exemplo para outras cidades que não tem setor jovem organizado e buscam a experiência local.

O MDB recebeu, durante a manhã, a presença da vereadora Dileusa Alves, da bancada do PDT, em visita de cortesia.

O novo presidente, que obteve 91 dos 96 votos dos convencionais , ressaltou que o encontro foi uma festa democrática, trabalho de integração e de fortalecimento do partido. Agradeceu as presenças dos companheiros, dos grupos de apoio MDB Mulher e MDB Jovem, cada vez mais pujantes. E que a festa de posse fica para outra data devido ao momento de calamidade pública em razão das enchentes.

O presidente que deixa o cargo, Airton Amaral, também fez os agradecimentos, destacou a contribuição de Faraco na condução do processo de escolha do novo diretório e encerrou afirmando que “o MDB continua com a sua chama fortalecendo a unidade e a democracia”.

Informações e foto : Alair Almeida