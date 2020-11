João Monteiro: Doutor em diversidade cultural e inclusão social é uma das caras novas da Câmara

Uma das caras novas da eleição 2020 para vereador em Alegrete, é João Batista Monteiro Camargo. O pleito para vereador em Alegrete, renovou a Câmara de Vereadores em mais de 60%.

Após a publicação do Vereador Fábio Perez, como o mais votado, o PAT recebeu a visita de mais um eleito como vereador pela primeira vez concorrendo ao cargo.

Natural de Lavras do Sul, ele mora em Alegrete desde 2009, e trabalha na prefeitura de Manoel Viana. Atualmente Procurador Jurídico do Município de Manoel Viana, Sócio Fundador e Advogado junto a Monteiro e Souza Advogados Associados, Corretor de Imóveis junto à Morada Negócios Imobiliários e Membro do Conselho Diretor da Fundação Educacional de Alegrete.

O lavrense iniciou sua atuação profissional como estagiário da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, entre 2007 e 2008. Oficial Temporário do Exército Brasileiro no serviço de intendência junto ao Hospital de Guarnição de Alegrete de 2009 a 2017. Atuou como Chefe do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos e Pregoeiro Oficial.

Docente no Instituto Federal Farroupilha junto ao programa PRONATEC em 2014, foi Docente no Curso de Direito na Universidade da Região da Campanha em 2013 e de 2015 a 2017, e no Instituto Duque de Caxias em Cursos Preparatórios para Concursos Públicos.

Entre 2017 e 2018, foi Diretor de Suprimentos e Gestão de Materiais na Prefeitura de Alegrete. O segundo vereador mais votado das Eleições 2020 entre os concorrentes de primeira viagem fez 849 votos e ficou em 6º na nominata final dos 15 vereadores que irão assumir em 2021.

Já foi presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Subseção Alegrete em 2018. Docente no curso de Direito da Universidade Federal do Pampa em 2017-2019, e procurador adjunto do município em 2019, docente no curso de Direito do Instituto Educacional de Bagé em 2017 a 2018.

Entre prêmios e títulos, João Monteiro recebeu da vereadora Vanda Dorneles/PP, o Título de Cidadão Alegretense, Conforme Decreto Legislativa 970/2018 e Destaque do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva- NPOR Bagé.

Foi com essa apresentação que o candidato de 849 eleitores, conseguiu uma cadeira na Câmara. A entrevista na redação do PAT, trouxe à tona um futuro vereador que vai primar pelo trabalho em prol da comunidade. Monteiro, credita o trabalha na campanha eleitoral às redes sociais e ajuda de voluntários. O marketing foi bem planejado e com destaque para a única candidatura que apostou em interprete de libras. Inclusive ganhou um apoiador, portador de necessidades especiais, que pediu votos para outros eleitores do mesmo grupo.

João conta que vai legislar para todos, promete apenas trabalho. O advogado que pensou em ser candidato a vereador após participar de um seminário do Partido Progressista, teve respaldo dos integrantes da ala jovem e aceitou o desafio.

Ponderado, João conta que terá um gabinete móvel em sua gestão e explica que durante a campanha eleitoral não foi em diversos bairros, pois achou que não teria o que prometer. Em outros bairros a convite de amigos esteve presente. Mas, a partir de 2021, vai estar em todos bairros, quer ouvir a comunidade, seus anseios e reverter em melhorias na vida e cotidiano das pessoas.

Com 30 anos, João Monteiro não teme o desafio, vai formar a Bancada do PP, a maior do Legislativo em 2021. Se diz pronto para iniciar um mandato que será de muito empenho e fiel às obrigações de um vereador.

O futuro vereador conheceu a redação e dialogou com a equipe. Durante a visita viu detalhes da cobertura e alcance do PAT em várias plataformas.

Júlio Cesar Santos