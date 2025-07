Joceli Oviedo gestiona ao diretor do IGP perito criminal para Alegrete

O vereador Joceli Oviedo (MDB) cumpriu agenda em Porto Alegre, na última semana em busca de solução que possa garantir a vinda de um perito criminal para Alegrete. Ele entregou um ofício ao diretor do IGP solicitando essa necessidade, reforçando a importância de ter um profissional qualificado na cidade para atender as demandas locais.

O vereador cumpriu agenda, sobre este assunto, com o diretor do IGP Paulo da Cruz Barragan. Ele já recebeu uma resposta oficial, a qual o diretor geral do IGP -Instituto Geral de Perícias informou que a situação de Alegrete será avaliada.



-Isso significa que o pedido está sendo considerado e que existe uma possibilidade de melhorias no atendimento pericial na nossa cidade no futuro próximo, observa Oviedo.

O edil considera um trabalho importante para reforçar a reivindicação e buscar uma solução que beneficie toda a comunidade de Alegrete, já que a cidade em caso de morte violenta precisa do trabalho de um perito de Santana do Livramento. Isso faz com que as vítimas, como no caso de Valdemar da Silva (Funcho) que foi atropelado e ficou no chão, por cinco horas, até a chegada desse profissional- causando um sofrimento adicional às famílias.