Jogador alegretense volta atuar pelo futebol uruguaio

Na retomada do futebol no país vizinho, um alegretense retornou a atuar na competição no Uruguai.

O atleta Kessy Lennon, defende o time do Desportivo Colinas que jogou no último final de semana. A partida válida pelo campeonato em Rivera, o Riverão 2020.

Logo na estreia o atacante alegretense sofreu um revés, derrota do Desportivo por 1 a 0, contra o Bola 8.. De intensa movimentação, Kessy teve um bom desempenho com assistências e arremates a gol, mas não foi o suficiente.

Artilheiro em 2019, o alegretense teve uma temporada impressionante. Em 12 jogos, balançou a rede 12 vezes e ganhou a artilharia. Com o desempenho surgiram especulações quanto a sua permanência no Colinas. Algumas fontes dão conta que existem três clubes sondando o jogador, um clube seria o representante de Montevideo.

“Quero ir bem. Estou focado a cada jogo. Quero ir bem”, resumiu o atleta. Neste ano o campeonato Riverão, encurtou devido a pandemia do novo coronavírus.

Neste ano, dos 12 times, apenas 6 continuam na disputa. A ideia dos organizadores é encerrar o campeonato 2020, com os seis clubes e 2021, o Riverão retorna com força total.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução