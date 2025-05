Jogador do Caxias Futsal sofre grave fratura durante partida contra AVF em Manoel Viana

Share on Email

Faltando exatamente 6 minutos e 55 segundos para o término do segundo tempo, o jogador Moraes, da equipe da casa, escorregou na quadra, que estava molhada devido à chuva, e colidiu com Philippe Campos, camisa 13 do Caxias Futsal, um dos destaques da equipe visitante até então. A queda resultou em uma fratura na perna direita de Campos, interrompendo imediatamente a partida.

A cena causou grande comoção entre atletas, membros das comissões técnicas e o público presente. Imediatamente, o jogador ferido foi atendido em quadra e, em seguida, encaminhado ao Hospital Santa Casa de Alegrete, onde recebeu os primeiros atendimentos. Posteriormente, foi transferido para Caxias do Sul, onde deverá passar por cirurgia e iniciar o processo de recuperação.

Ainda durante a madrugada, Campos gravou um vídeo direto do hospital tranquilizando familiares, amigos e colegas de equipe. Na mensagem, o atleta afirmou estar bem, agradeceu pelo apoio e disse que agora o foco está na cirurgia e na recuperação, prometendo retornar “ainda mais forte”.

Nas redes sociais, o Caxias do Sul Futsal manifestou apoio ao jogador com uma mensagem emocionante:

“Força, campeão Campos! Você é forte, resiliente e vai superar essa fase. Muita força nesse momento tão difícil da tua vida. Agora é hora de se fortalecer e voltar mais forte do que nunca. O Caxias Futsal espera por você!”

A equipe da AVF também se manifestou, demonstrando solidariedade:

“O atleta da equipe do Caxias do Sul Futsal acabou tendo uma fratura bem grave. Prontamente nos colocamos à disposição para ajudar nosso colega de esporte. Nessa hora, é uma vida em jogo e vamos estar sempre unidos.”

Naquele momento, a equipe da AVF vencia o jogo por 5 a 2. Após a saída da ambulância e com base no regulamento da competição, o jogo precisou ser retomado para que o Caxias Futsal não fosse penalizado por abandono de partida. Em campo, as duas equipes optaram por apenas trocar passes até o apito final.

Em um gesto de respeito e união, jogadores dos dois times se reuniram no centro da quadra para uma oração, acompanhada por aplausos do público pelo espírito esportivo demonstrado.

O jogo também foi marcado por um momento de emoção pessoal. O jogador Cleberson Oribes, autor do quinto gol da AVF, entrou em quadra usando a braçadeira de capitão em homenagem à mãe, a professora Arminda Oribes, falecida no dia anterior, vítima de complicações de um câncer. Conhecida por acompanhar o filho em suas partidas, Arminda foi lembrada com carinho por colegas e amigos. O gol foi dedicado a ela, tornando-se um gesto simbólico e repleto de significado para o atleta.