Jogando em casa, AVF enfrenta Caxias em busca de mais uma vitória na Série Ouro

Neste sábado (24), a Associação Vianense de Futsal entra em quadra para mais um jogo na Série Ouro. A equipe irá enfrentar a boa equipe de Caxias do Sul em busca de mais três pontos para continuar subindo na tabela de classificação da elite do futsal.

O time vianense vem de uma vitória contra a Ser Santiago pelo placar de 3 x 2 e busca mais um triunfo para chegar até a segunda ou terceira colocação do seu grupo na Série Ouro. Já o time de Caxias, vem de uma derrota para a mesma Ser Santiago pelo placar de 6 x 0 e vem até a “Cidade do Sol” para buscar sua primeira vitória na competição.

A bola rola a partir das 20h no ginásio Henrique Nemitz Martins e deve contar com um bom público prestigiando. Os ingressos serão comercializados no valor de R$10,00 na hora e crianças até 7 anos não pagam no local.

Fotos: Samuel Kaldas