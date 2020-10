Jogando na Arena, Sub-20 da AABB/Eliseo’s é 100% na Liga Gaúcha

Compartilhe















Foi um domingo (18), espetacular para o time áureo-céruleo alegretense. A AABB/Eliseo’s estreou de pé direito na Liga Gaúcha.

O triangular em Alegrete, reuniu a AABB/Eliseo’s anfitriã, o Real Itaqui e o Gaúcho de Tupanciretã. O primeiro confronto de manhã foi entre os donos de casa e o time do Gaúcho.

A AABB/Eliseo’s entrou em quadra apreensiva e com 12 minutos de jogo, já havia estourado o limite de faltas. Num primeiro tempo bastante irregular o time alegretense soube dominar o adversário no jogo.

Na etapa final a AABB/Eliseo’s impôs seu ritmo e atropelou o adversário. Com boas triangulações e dono da posse de bola a gurizada de Alegrete empilhou gols no Gaúcho. Final 14 a 3, para o representante alegretense na Liga Gaúcha Sub-20.

No segundo confronto, o adversário foi o bom time de Itaqui. O Real complicou o quinteto alegretense. O time comandado pelo professor Eliseo, manteve uma boa concentração e foi eficiente na marcação. O clássico da Fronteira foi acirrado, onde a AABB/Eliseo’s, teve dois atletas expulsos.

Em dois momentos com um jogador a menos, a equipe de Alegrete não levou gol, mostrando uma defesa sólida e bastante aguerrida na marcação. O Real ameaçou, mas não obteve sucesso. Já a AABB/Eliseo’s foi eficiente e quando chegou na cara do gol, soube aproveitar as chances limitadas num jogo dificílimo. Final 4 a 0, para os guris da Sub-20 de Alegrete. No outro jogo deu Real Itaqui 8 a 1 sobre o AGF.

“Fizemos dois bons jogos. Conseguimos ser feliz nos momentos em que tivemos as chances” resumiu o abdicado treinador Eliseo Neto, da AABB/Eliseo’s.

Após a realização de dois triangulares, o Real Itaqui é o líder. Com quatro jogos soma 9 pontos, seguido da AABB/Eliseo’s com 6 pontos em seis disputados. O Futsal Antônio Meneghetti Faculdade – AMF com 3 pontos em dois jogos e o Gaúcho está na lanterna, não pontuou ainda em 4 apresentações.

Os jogos em Alegrete, foram transmitidos através de uma live no Facebook da AABB Alegrete. Um trabalho que deve se estender para os jogos fora de Alegrete.

No próximo dia 31, acontece o terceiro quadrangular na cidade de Tupanciretã, o Gaúcho recebe a AABB/Eliseo’s e o time da AMF de Restinga Seca. O Real Itaqui folga na rodada.

Júlio Cesar Santos Fotos: AABB/Alegrete