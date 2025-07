Jogo do Século em Rivera terá Ronaldinho Gaúcho e Diego Lugano

Share on Email

O amistoso entre Ronaldinho Gaúcho e Diego Lugano, intitulado “Jogo da Fronteira”, está marcado para o dia 6 de setembro, às 17h, no Estádio Atílio Paiva em Rivera, Uruguai, na divisa com Santana do Livramento.

O evento, é promovido por Ronaldinho e Lugano, e reunirá amigos de ambos os jogadores em um confronto que promete movimentar a região.

O jogo, também conhecido como “Jogo do Século”, terá a participação de diversas estrelas do futebol, com o objetivo de celebrar a paixão pelo esporte e promover a integração entre Brasil e Uruguai. Os ingressos para o evento estarão disponíveis em breve, com a expectativa de atrair um grande público de ambos os lados da fronteira.

Além da partida, o evento também terá um caráter solidário, com a participação do projeto Sentinela 24H, que busca promover ações sociais na região. A iniciativa visa tornar o evento acessível a todos, com preços de ingressos que considerem a realidade da população local.

Dois gigantes que marcaram época. Ronaldinho Gaúcho com sua magia e irreverência, eleito o Melhor do Mundo e Diego Lugano, com sua raça e liderança, levantando a taça da Copa América. Duas histórias diferentes, mas a mesma paixão pelo futebol. Quem é fã desses monstros sagrados não vai perder essa oportunidade.

A realização é da Rekoba Entretenimento e do portal Sentinela 24h, com organização de Ralph Quevedo, Isadora Cáceres e Recoba Kobayashi. A venda de ingressos será anunciada em breve.