Jogos da Polícia Civil tiveram representantes de Alegrete no pódio

Os dias 21 e 22 de outubro, foram de muito suor e integração para 550 policiais civis que participaram da terceira edição dos Jogos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Parte das atividades que englobam os jogos se encerraram na tarde do último sábado (22), após a entrega de medalhas e troféus para as equipes e atletas campeões.

Só no futsal, modalidade que representou mais de 65% dos participantes, foram 42 jogos e 30 times inscritos, 4 desses compostos por mulheres. Também no vôlei, as 4 equipes mistas competiram em 6 partidas, reunindo 40 atletas. Já para os 85 homens e mulheres que preferiram a pista de corrida, a rústica trouxe um desafio de 5 km. Tanto os jogos quanto a prova de corrida ocorreram no Parque Esportivo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

A cidade de Alegrete contou com participantes no futsal masculino, onde o time foi eliminado nas oitavas de final, com a participação dos policiais Carlos Rosado e Douglas Carzola, que tiveram ótimo desempenho.

Já na rústica de 5km, com a participação de 80 corredores, três policiais de Alegrete conseguiram ótimas colocações. Alessandro Inácio (2º lugar masculino), Dante Schimitz (6º lugar masculino) e Gislaine da Luz (4º lugar feminino).

Também de Alegrete, a policial civil Rita de Cássia participou efetivamente dos jogos, ajudando na organização como voluntária.

O clube da Sociedade Ginástica de Porto Alegre (Sogipa) sediou a competição de Jiu-jitsu, que reuniu 30 lutadores, entres eles, 3 mulheres. Para elas, a competição ocorreu na categoria absoluta, quando as lutadoras não são divididas em peso nem faixa. Já para os homens, as categorias foram divididas em faixas azul e roxo, marrom e preto e branca, acima de 78 kg e abaixo de 78 para todas.

Para a segurança de todos os atletas, os Jogos contaram com a presença de bombeiros, ambulância e uma equipe médica, além de fisioterapeutas da Divisão de Saúde (DSA) que atuam na Policlínica da Polícia Civil. Também o trabalho voluntário de 20 policiais civis que atuaram no apoio à organização garantiu o sucesso de mais uma edição do evento esportivo.

Fotos: Renata Bianchini e reprodução