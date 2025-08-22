A competição tem apoio da prefeitura e deve envolver 350 alunos da rede municipal em disputas nas categorias infantil e juvenil nas modalidades de futsal e vôlei misto.

Na primeira modalidade disputada, o vôlei misto 3×3 já teve seus campeões. No infantil, a grande vencedora foi a escola Luiza de Freitas Valle, seguida pelo Fernando Ferrari e Escola Honório Lemes.

Já na categoria juvenil o título ficou com o Honório Lemes, vice Fernando Ferrari e terceiro Luiza de Freitas Valle.

A entrega da premiação medalhas e troféus serão entregues em local a ser definido, com boa estrutura para receber os atletas, após a realização de todas modalidades, que tem previsão para setembro. De 26 a 28, ocorre a disputa no futsal infantil. A categoria juvenil ainda não tem data confirmada.