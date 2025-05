Realizada pelo Sesc e pela Prefeitura, com o apoio do IEEOA, a Jornada foi marcada por uma programação rica e diversa. Entre os destaques, o evento conto com as participações de Volnei Canônica, Pedro Guerra, Nathy MC Desperta e Duda Falcão, além de palestras, debates e apresentações que marcaram o público. A música ficou por conta do show vibrante do grupo 50 Tons de Preta, e o teatro emocionou com o espetáculo “Incidente em Antares”, do Grupo Maschara.

A programação incluiu ainda, exposição de quadros do CIEP; Feira de troca-troca da Biblioteca da Unipampa; comercialização de livros com o livreiro João Tolfo; debate sobre o filme “Carta de Afeto” com Ana Lúcia Vargas e Merlen Alves e relatos inspiradores de experiências das escolas municipais e estaduais.

Mais do que um evento, a Jornada foi um espaço de encontros, saberes e valorização da leitura como ferramenta de transformação.

Fotos: Alisson Machado