Jornada Literária encerra com sucesso e objetivo alcançado em sua primeira edição

Encerrou-se na quarta-feira (5), a 1ª edição da Jornada Literária de Alegrete. Com o slogan Construindo Caminhos para uma cidade leitora, o evento realizado pelo Sistema Fecomércio Sesc em parceria com a Prefeitura através da Secretaria de Educação, Cultural, Esporte e Lazer cumpriu seu objetivo.

Durante dois dias, profissionais da educação e literatura, estiveram reunidos no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek para uma série de palestras com metodologias e estratégias de incentivo à leitura entre os estudantes do município.

Com especialistas convidados, vindos de diferentes partes do Estado, foram abordados temas como o letramento literário em tempos de Tik Tok, o desafio de introduzir clássicos da Literatura entre os estudantes e a abordagem da cultura afro-brasileira na educação. Destaque na programação uma mesa de debate com membros da Sociedade Literária Rui Neves sobre projetos de incentivo à leitura em Alegrete; e um momento cultural com a apresentação do Ballet Coppélia.

Com a jornada literária a comissão organizadora dá início as atividades pré Feira do Livro, que será realizada em agosto. A programação caiu no gosto dos 100 participantes que assistiram contos com Chiquinho Divillas (Caxias do Sul), Élvio Gonçalves (Caxias do Sul), Ana dos Santos (POA), Gabriela Silva (POA), Eleonora Medeiros (Uruguaiana), Escobar Nogueira (Santa Maria), Sociedade Literária Rui Neves (Alegrete) e se encantaram com apresentações do Ballet Coppélia e recital poético com estudante da EMEB Francisco Mafaldo.



