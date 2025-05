Jornada Literária começa nesta quarta-feira em Alegrete com ’50 Tons de Preta’

A partir das 19h30m, no Salão de Atos Maria Amorin (IEEOA), a apresentação marca o início da programação da III Jornada Literária de Alegrete, uma realização do Sesc em parceria com a Prefeitura. O Sesc em parceria com o município promovem, nos dias 14,15 e 16 de abril, a terceira edição do evento “Jornada Literária”.

Durante três dias, profissionais da educação e literatura estarão reunidos no Salão de Atos Maria Amorin (Instituto de Educação Oswaldo Aranha) para uma série de palestras que focam, principalmente, em metodologias e estratégias de incentivo à leitura entre os estudantes do município. O público-alvo são profissionais da educação das redes municipal, estadual e privada.

Com especialistas convidados, vindos de diferentes partes do Estado, serão abordados temas como projetos de escrita criativa como forma de construção de leitores, bulling na escola, como construir uma biblioteca de leitores e literatura periférica, slam e arte.

Além da programação contar com o show musical “50 tons de Preta” ainda oferta o espetáculo “Incidente em Antares”, baseado na obra de Érico Veríssimo, que em 2025 completaria 120 anos de vida. A agenda completa pode ser conferida abaixo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3961-1130, 3961-1646 ou WhatsApp (55) 98423-6348.

O espetáculo de abertura é como um manifesto sonoro que, ao mesmo tempo em que denuncia o racismo, celebra a rica cultura afro-brasileira. Com uma duração de 1h30min, a apresentação transita por um repertório que inclui músicas autorais marcantes da banda e clássicos do samba, compartilhando as vivências das artistas como mulheres negras na sociedade e no cenário musical.

“Este espetáculo vem sendo sempre atualizado e repensado para criar conexão com nosso público e levar nossa mensagem. É um show de luta, mas, sobretudo, de celebração da cultura negra”, enfatiza Graziela Pires.

Com o tema “Do livro a sala de aula: O papel da literatura na construção do saber”, o Salão de Atos Maria Amorin (IEEOA), será o palco da seguinte programação:

14/05 – Quarta-feira

19h – Credenciamento

19h30 – Show “50 tons de Preta” / POA

15/05 – Quinta-feira

8h30: Coffee Break

9h – Abertura Oficial

9h30 – Palestra: “Criando Mundos: Projetos de Escrita Criativa em Sala de Aula”* – Duda Falcão / POA

11h – Relato de experiência

15h – “Espetáculo “Incidente em Antares” (Baseado na obra de Érico Veríssimo) e bate papo sobre teatro e educação – Grupo Máschara / Cruz Alta

16h – Coffee Break

16/05 – Sexta – feira

8h30 – Coffee Break

9h – Relato de experiência

9h30 – Palestra: “Todo bulling da minha vida” – Pedro Guerra / Caxias do Sul

11h – Relato de experiência

14h – Palestra: “Como construir uma biblioteca de leitores” – Volnei Canônica / Caxias do Sul

15h30 – Palestra: “Da Oralidade à Página: Literatura Periférica, Slam e a Arte como Imagem do Mundo” – Nathy MC Poeta Desperta

16h30 – Coffee Break