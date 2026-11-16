Alegrete estará representada em uma das áreas estratégicas do futuro governo do Rio Grande do Sul. O jornalista alegretense Luiz Otávio Prates foi escolhido pelo governador eleito Luciano Zucco (PL) para assumir a Secretaria de Comunicação do Estado, a partir de janeiro de 2027.

Atualmente secretário do Gabinete de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, na administração de Sebastião Melo (MDB), Prates chega à nova missão depois de uma trajetória profissional marcada pela atuação na comunicação institucional, pela experiência na gestão pública e pelo relacionamento com os veículos de imprensa.

Natural de Alegrete, o jornalista construiu sua carreira no Rio Grande do Sul, com passagens importantes por Santa Maria, Porto Alegre e pelo governo estadual. É graduado em Jornalismo pela Universidade Franciscana (UFN), de Santa Maria.

Sua trajetória na administração pública começou na Prefeitura de Santa Maria, onde trabalhou na área de comunicação e chegou a ocupar o cargo de superintendente do setor, durante a gestão do então prefeito Cezar Schirmer.

A relação profissional com Schirmer teve continuidade em outras funções. Quando o ex-prefeito assumiu a Secretaria Estadual da Segurança Pública, durante o governo José Ivo Sartori, Luiz Otávio passou a integrar a estrutura da pasta, coordenando a área de Comunicação.

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Posteriormente, em Porto Alegre, foi chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, também comandada por Schirmer. Em julho de 2021, recebeu o convite do prefeito Sebastião Melo para assumir o Gabinete de Comunicação Social da Capital, função que exerce atualmente.

Na prefeitura porto-alegrense, coordenou estratégias de comunicação institucional, campanhas públicas e o relacionamento com a imprensa. Entre os reconhecimentos obtidos está o Troféu Ouro na categoria Comunicação Social do 4º Prêmio Boas Práticas da Gestão Municipal da Famurs, em 2022, pela campanha “A gente vive, a gente cuida”.

Diplomacia e diálogo com a imprensa

Além da experiência técnica e administrativa, Luiz Otávio é conhecido pelo perfil diplomático e pela postura de diálogo respeitoso com os profissionais de imprensa. A capacidade de interlocução, a cordialidade e a compreensão do papel dos veículos de comunicação são características que marcam sua atuação.

A escolha para comandar a Comunicação do governo estadual representa uma importante conquista profissional para o jornalista e também coloca Alegrete em evidência no cenário político e administrativo gaúcho.

O convite de Zucco foi confirmado pelo próprio Prates em entrevista ao Correio do Povo, na qual afirmou que os dois estavam “apalavrados”, embora ainda houvesse detalhes a acertar. A expectativa é de que seu nome seja oficializado nos anúncios da equipe do futuro governo.

De Alegrete para posições de destaque na comunicação pública gaúcha, Luiz Otávio Prates inicia um novo capítulo de sua trajetória profissional, agora com a perspectiva de levar sua experiência ao Palácio Piratini.