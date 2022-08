Jornalista do Alegrete Tudo é uma das vítimas do violento acidente, envolvendo quatro veículos, em Piratini

Share on Email

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu quatro veículos, ainda sem mais detalhes sobre o ocorrida na noite de ontem(12), por volta das 19h.

O Astra que era dirigido pelo alegretense, Rui Garcia, teve perda total. No carro, também estava a jornalista do Portal Alegrete Tudo(PAT), Vera Soares Pedroso.

Ela foi socorrida pela ambulância do Samu e levada ao hospital de Piratini. Segundo Vera, nessa primeira avaliação, ela passou por atendimento, exames e não apresentou nenhuma fratura.

Vera destaca que está com muita dor no corpo e deverá realizar mais exames, como uma tomografia. Ela enfatizou que o cinto de segurança foi o grande diferencial e salvou a vida dela e do Rui, ambos, se deslocavam até Pelotas.

Tanto o filho de Vera quanto o filho do Rui que residem em Pelotas, foram a Piratini e acompanharam os primeiros atendimentos. Rui, no primeiro momento, não foi para o hospital, porém, na sequência, também passou por atendimento.

Eles estão em Pelotas e se recuperam do grande susto. O Astra teve perda total e os demais veículos danos materiais. O acidente foi perto da Ponte Império em Piratini.