Josiane, o sucesso da voz grave da jovem cantora alegretense

A jovem compositora e cantora, Josiane Machado Francisco, é uma das que desponta com alma, o gosto pela arte da música. E com seu violão e ao microfone ela se transforma em qualquer palco.

Josiane Machado Francisco cantora e compositora

A mãe de três filhos e um sorriso marcante tem o algo a mais quando o negócio é cantar.

Josiane com seus três filhos

Ela conta que seu gosto por aprender a tocar e cantar começou quando tinha 6 anos e cantava na igreja com seus irmãos e o seu pai. Se considera autoditata porque aprendeu a tocar violão apenas vendo os dedos de seu pai enquanto ele tocava.

-Acredito também que seja algo de família, porque todos gostam de cantar. Minha primeira composição foi aos 12 anos. Josiane já escreveu quatro músicas.

Josiane -cantora e compositora de Alegrete

Ela já tem duas de suas músicas gravadas pela cantora gospel Jussara Martins que, também canta no coral da Igreja Assembléia de Deus.

Hoje se considera multi ritmos, porque canta qualquer música e diz rindo quando falam que pela sua voz grave incorpora Marília Mendonça quando canta. Desde o samba ao pagonejo, a jovem cantora diz que ama o que faz. – Sempre levo meu violão e dou oportunidade as pessoas do local escolherem o que querem ouvir, atesta

Josiane- cantora e compositora de Alegrete

E, seguidamente ela acompanha os voluntários do Coletivo Multicultural para fazer apresentações em vários locais.

– Eu me voltei para a música pela necessidade, porque me vi sozinha com meus três filhas e não estava conseguindo sustentá-las com a outra profissão que é cabeleireira, salienta . – Cheguei a ser despejada com meus filhos por não ter para onde ir, e depois que me entreguei a música minha vida começou a mudar, diz Josiane.