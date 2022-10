Jovem advogado, Rafael Hundertmark de Oliveira, recebe troféu “Anita Garibaldi” em Porto Alegre

Rafael foi indicado ao Troféu “Anita Garibaldi”. O prêmio é destinado a profissionais brasileiros, distinção em razão de sua conduta profissional por “relevantes serviços prestados à sociedade brasileira”. O evento do Instituto Cultural Giuseppe e Anita Garibaldi, organizado pela Presidente do Conselho Superior, jornalista Zaira Caprara, ocorreu nas dependências do Hotel Continental em Porto Alegre.



O advogado Rafael Hundertmark de Oliveira estava acompanhado do Advogado Alisson de Sales Rodrigues, o qual lhe entregou a honraria, além do advogado Lucas Pires da Rosa e a namorada Évelin Aires.



Durante o evento, foram entregues honrarias a outros profissionais das áreas do direito e da medicina, vindos dos Estados do Ceará, Bahia e Rio de Janeiro.



Para o jovem, essa conquista chega num momento muito especial da sua vida, pois no mês de outubro também comemora dez anos de atuação na área do direito, com comprovada experiência, atendendo demandas e conquistando a confiança dos seus clientes.



Rafael, em março deste ano, foi agraciado com o Prêmio “Profissional de Sucesso do Rio Grande do Sul”, concedido pela Lester Comunicação e Eventos, sob a coordenação do jornalista Saul Júnior, além de outras cinco premiações promovidas por diferentes empresas do Estado no ano de 2021.

Outra novidade é a obra em andamento da sede própria do novo escritório, que abrirá suas portas em breve na rua Mariz e Barros, centro de Alegrete.



Rafael Hundertmark Oliveira é titular no Escritório de Advocacia RHO Advogados, localizado na Rua General Neto, 124, centro de Alegrete/ RS, atuando também na sua cidade natal, Santa Maria e região.

Aline Menezes

Redação PAT