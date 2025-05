Jovem alegretense leva no peito o amor pela tradição e concorre no estadual de prendas

A prenda juvenil Isadora Pimentel, de 16 anos, é a outra alegretense que vai concorrer ao concurso estadual de prendas, em Osório, no próximo fim de semana. Atualmente ela carrega o título de 2ª Prenda Juvenil da 4ª Região Tradicionalista.

Sua trajetória no meio tradicionalista começou no ano de 2012, com apenas três anos quando se tornou a 3ª prenda dente de leite do P.Q.T Presilha da Amizade. Desde então seu amor pelo tradicionalismo foi se consolidando e aos cinco anos começou a dançar na invernada pré mirim do CTG Vaqueanos da Fronteira. A partir de 2018 passou a integrar a invernada mirim do Grupo Nativista Ibirapuitã. Isadora assumiu no início de 2022 o cargo de 3ª Prenda Juvenil do GNI, neste mesmo ano foi escolhida 1ª prenda juvenil dos Festejos Farroupilhas de Alegrete, e em 2023 integrou o departamento jovem dos festejos, representando a entidade, o Grupo Nativista Ibirapuitã. No mesmo ano, em 2023, integrou o Departamento Jovem da 4ª RT e ali despertou a vontade de alçar novos voos.

E ano passado se consagrou a 2ª Prenda Juvenil da 4ªRT. Em no início deste ano ficou decidiu que iria representar a 4ª RT na 54ª Ciranda Cultural de Prendas em sua fase estadual. Foram quatro messes de intensa preparação para representar a região da melhor forma possível, relata a prenda . Nesse período teve ajuda de pessoas muito especiais que colaboram no desenvolvimento das pesquisas e estudos. A Ciranda avalia vários conhecimentos, dentre folclore, história e geografia do RS, sobre MTG e são avaliados em provas escritas, oral e Mostra Folclórica.

-A participação na Ciranda significa para mim conhecimento, evolução, novas amizades e boas experiências. Espero que essa ciranda seja leve, cheia de sonhos e mágica como sempre sonhei, salienta a prenda juvenil .