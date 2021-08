Jovem aponta arma para o cabeça de homem e acaba preso pela BM

Homem de 22 anos foi preso pela Brigada Militar na madrugada do último domingo(22).

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a guarnição recebeu o comunicado de que uma mulher estava, na companhia de um primo e sendo ameaçados de morte, pelo acusado, no bairro Canudos.

O indivíduo estaria em via pública e com uma arma de fogo em punho teria dito que iria matá-la depois de colocar a arma na cabeça da outra vítima(primo). Primeiro, o acusado o ameaçou de dar alguns tiros nos pés, mas depois colocou o revólver em sua cabeça.

Abigeatários causam prejuízo de R$ 60 mil a produtor e Polícia alerta população

Entretanto ao ver a viatura se aproximar, dispensou o revólver que ficou próximo a um facão. O revólver calibre 32 marca Taurus estava municiado com três cartuchos, intactos.

Diante da identificação do acusado e das vítimas, todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Alegrete. Em consulta ao sistema integrado, foi constatado que a arma estava em situação de furto. Foi realizado contato com a autoridade policial, Delegado de Plantão, que determinou registro simples por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O motivo é em razão do Presídio Estadual de Alegrete estar interditado para crimes afiançáveis com penas inferiores a quatro anos.

Depois de ouvido, o acusado foi liberado e vai responder perante ao judiciário. A arma e as munições foram apreendidas.