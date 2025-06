Jovem atropelado em Alegrete é transferido para Uruguaiana e família pede auxílio

Um pedido de auxílio financeiro está sendo realizado por familiares de Gabriel Carvalho Bandeira Bolívia Silva, de 16 anos, que se envolveu em um acidente de trânsito na tarde de terça-feira (10), por volta das 17h20, em Alegrete. O jovem, que reside em Blumenau (SC), está em Alegrete na casa dos tios, em visita.

Segundo informações da Brigada Militar, Gabriel conduzia uma bicicleta motorizada e teria avançado o sinal vermelho, momento em que foi atingido por uma moto Honda, conduzida por um militar. Com o impacto, o adolescente sofreu lesões e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O condutor da moto teve ferimentos leves. Outro jovem, que também estava em uma bicicleta motorizada, não se feriu.

Após a avaliação médica, Gabriel foi diagnosticado com um coágulo cerebral, com indicação de uma cirurgia. Devido à gravidade da situação, ele foi transferido na noite de terça-feira (10) para o município de Uruguaiana, onde há equipe especializada em neurocirurgia.

A mãe do adolescente, Eliziane Carvalho Bandeira, autorizou a divulgação das informações e está se deslocando de Blumenau para Alegrete. Durante a viagem, o veículo da família apresentou problemas mecânicos, e os recursos que seriam utilizados para mantê-los em Uruguaiana foram utilizados para pagar o serviço de guincho.

A família está arrecadando doações para custear os gastos emergenciais. As contribuições podem ser feitas via Pix para a chave: 017.190.880-55.

Eliziane reforça que qualquer valor é bem-vindo para ajudar nos custos do deslocamento da família, que se encontra fora do estado e para se manter no Município de Uruguaiana durante o tratamento do adolescente.