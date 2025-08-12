Jovem com Deficiência Intelectual desaparece e família faz apelo em Alegrete

A jovem, que possui Deficiência Intelectual e não tem autonomia para tomar decisões ou responder por si mesma, está desaparecida.

De acordo com familiares, Natália saiu de casa pela manhã e, desde então, não foi mais vista. Buscas já foram realizadas por diferentes pontos da cidade, mas até o momento não há qualquer informação sobre seu paradeiro.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A situação é considerada delicada, pois a jovem necessita de acompanhamento constante. A família faz um apelo à comunidade para que qualquer pista seja comunicada imediatamente.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Natália pode entrar em contato pelo telefone (55) 9 9262-5143.