Jovem, de 18 anos, é atacada e agredida em assalto na Cidade Alta

O crime aconteceu por volta das 2h, deste domingo (3), em Alegrete.

Segundo informações, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada, no bairro Cidade Alta, para uma ocorrência de roubo a pedestre.

No local, a vítima, uma jovem de 18 anos, informou aos policias que desceu de um veículo de aplicativo de mobilidade (uber) juntamente com sua amiga.

Elas caminharam por mais uma quadra, pela rua Barros Cassal, em direção ao estabelecimento comercial, quando foi abordada por um indivíduo que desceu de veículo de cor vermelha.

O acusado de cor parda estava vestindo suéter de cor verde com branco e bermuda azul jeans.

Ele puxou a bolsa da vítima e a agrediu com dois socos, um no peito e outro no abdômen, levando assim, a bolsa com celular iphone modelo 8 e os documentos pessoais, da jovem.

As guarnições realizaram buscas nas imediações, não logrando êxito em localizar o suspeito.