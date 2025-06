Jovem de 19 anos envolvido em acidente é transferido para Santa Maria e passa por cirurgia

Foi transferido para Santa Maria o jovem de 19 anos envolvido em um acidente de trânsito no final da tarde de quinta-feira (29), no cruzamento das ruas Mariz e Barros com David Canabarro, no Centro de Alegrete. O condutor da moto, que é militar, foi encaminhado inicialmente à Santa Casa de Alegrete, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido no dia seguinte.

O jovem passou por uma cirurgia em uma das pernas, na sexta-feira. Segundo informações apuradas, seu estado de saúde segue grave e requer acompanhamento intensivo.

O acidente envolveu uma motocicleta Honda e um Fiat Strada. De acordo com relatos preliminares, o motociclista trafegava pela via preferencial quando teve a frente cortada pelo carro, que seguia pela rua David Canabarro. Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado contra a parede de uma residência e ficou inconsciente no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o socorro imediato. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades.

